Украинская полиция заинтересовалась базой данных сайта «Миротворец»

Полиция Украины начала расследование в отношении сайта «Миротворец», где содержатся личные данные неугодных киевскому режиму граждан.

Причиной расследования стала публикация личной информации о несовершеннолетней девочке. Администраторы сайта разместили ее фотографию и приложили скриншоты публикаций 13-летнего ребенка в социальных сетях. По их мнению, несовершеннолетняя является участником «антиукраинских пропагандистских мероприятий» и представляет опасность для стабильности украинского государства.

«Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова просила правоохранителей разобраться, как на сайт попали данные 13-летней девочки из Луганска», — сообщили в киберполиции по запросу издания «Общественное».

Дело попадает под 182-ю статью Уголовного кодекса Украины («Нарушение неприкосновенности частной жизни»). Администрации сайта «Миротворец» грозит лишение или ограничение свободы сроком до пяти лет.