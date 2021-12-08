Миронов объяснил свое поражение на президентских выборах в 2004 и 2012 годах

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов дважды участвовал в президентских выборах. Однако оба раза он занимал на них последнее место.

Свою кандидатуру на участие в выборах президента Миронов выдвигал в 2004 и 2012 годах. По словам политика, оба раза он не претендовал на победу и участвовал лишь для того, чтобы выборы прошли спокойно. Он добавил, что у него никогда не было и не будет президентских амбиций.

«Моим главным стремлением было гарантировать своим участием, что выборы состоятся и никакие неожиданности вроде снятия всех кандидатов не смогут помешать голосованию», — пояснил Миронов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Вместе с этим в 2012 году партия «Справедливая Россия» окончательно утвердила себя в качестве парламентской. В связи с этим председатель фракции посчитал неправильным уклоняться от важных федеральных выборов.

«Кроме того, ко времени кампании 2012 года партия «Справедливая Россия» окончательно утвердила себя в качестве парламентской, и уклоняться от участия в важнейших федеральных выборах мы в тех условиях посчитали для себя неправильным, хотя и поддерживали Владимира Путина», — заключил политик.

На этот и ряд других вопросов Миронов ответил в большом интервью для журналистов ФАН. Ознакомиться с полной версией статьи можно на сайте издания.