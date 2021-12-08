Помощник президента России Ушаков подвел итоги переговоров Путина и Байдена

Москва и Вашингтон продолжат решать свои разногласия, однако на это потребуется не месяц и даже не год. Об этом заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

По его словам, в будущем не исключена и очная встреча двух лидеров на нейтральной территории. Однако сегодня этот вопрос не поднимался, так как обсуждались более важные темы.

«Украина очень много времени заняла», — сказал Ушаков.

Путин поднимал тему выполнения Минских соглашений и привел конкретные примеры их несоблюдения украинской стороной. Одним из них является разработка законопроекта о государственной политике переходного периода, который обсуждается в Раде. Его принятие будет означать выход Киева из договора и насильственную украинизацию населения Донбасса, заявил Ушаков, цитируя слова российского лидера.