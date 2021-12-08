Большинство американцев обеспокоены высоким уровнем коррупции в правительстве США

Обеспокоенность в связи с высоким уровнем коррупции в правительстве США высказали большинство жителей штатов Мичиган и Огайо. Об этом свидетельствуют опросы общественного мнения.

Проблемой коррупцию в правительстве считают 89% американцев, еще 65% назвали ее серьезной проблемой. Случаями вооруженного насилия обеспокоены 63% респондентов, а 61% граждан переживает из-за вопросов, связанных с пандемией коронавируса.

Широко распространенной в федеральном правительстве коррупцию считают 81% опрошенных. Еще большее число избирателей в Мичигане и Огайо — 90% — согласны с тем, что коррупция в федеральном правительстве дорого обходится налогоплательщикам, передает Федеральное агентство новостей.

Самыми распространенными видами коррупции в США стали взяточничество, хищения, вымогательства и получение выгоды от различных политических взносов. В качестве борьбы с этой проблемой жители Мичигана и Огайо предложили увольнение коррумпированных чиновников и запрет работы на госдолжностях, а также введение правил, предотвращающих получение должностными лицами личной выгоды от их политических решений, и повышение прозрачности расходов в сфере политики.