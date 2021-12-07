Байден сообщил Путину о готовности применить санкции в случае конфликта с Украиной

Президент Соединенных Штатов Джо Байден во время видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным обозначил санкции, которые США вместе с союзниками готовы применить в случае военного столкновения на границе с Украиной.

Беседа американского и российского президентов прошла в формате видеоконференции. Во время переговоров Байден акцентировал внимание на якобы «угрожающем» характере перемещения российских войск рядом с границей Украины.

«Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы "угрожающий" характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки», — говорится в сообщении Кремля.

При этом Путин в ответ заявил, что не следует перекладывать всю ответственность на Россию. Он напомнил, что именно военные структуры НАТО создают опасную обстановку на территории Украины, а также наращивают свои силы вблизи российских границ.