Социолог Шугалей: Европарламент понимает под «ЧВК Вагнера» любых работающих за рубежом россиян

МИД РФ должен принять меры для восстановления ущемленных прав и интересов россиян, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. Он адресовал соответствующее обращение министру иностранных дел Сергею Лаврову.

На одном из заседаний депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призвали Евросоюз ввести санкции против «ЧВК Вагнера», под которой члены ЕП подразумевают всех работающих за рубежом россиян. Об этом глава Фонда защиты национальных ценностей написал у себя в Telegram-канале. Кроме того, Шугалей подчеркнул, что на заседании присутствовали ярые противники России. В этой связи он написал письмо, адресованное главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Авторами резолюции выступили постоянный докладчик Европарламента по России Андрюс Кубилюс, Свен Миксер и Виолла фон Крамон – Таубадель из ФРГ. Последняя известна тем, что выступает за ужесточение санкций против РФ.

«Указанные депутаты систематически крайне негативно отзываются о России, пытаются посеять семена ненависти и вражды, обильно поливая все это вымышленными обвинениями во всевозможных нарушениях и преступлениях, призывая к травле России и ее граждан», — пишет Шугалей.

Социолог считает необходимым донести информацию о том, что действия депутатов Европарламента направлены на подрыв отношений между Европой и РФ, что не отвечает их интересам.