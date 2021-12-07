Петербуржцы пожаловались на коммунальщиков из-за отсутствия воды на Невском проспекте

Коммунальная авария на Невском проспекте оставила жителей дома 150 без воды на двое суток. Петербуржцы рассказали, какие трудности им пришлось пережить из-за нерасторопности коммунальных служб.

Жители Невского проспекта обнаружили отсутствие холодной воды в воскресенье, 5 декабря, однако специалисты водоканала приехали только к ночи 7 декабря. Об этом информируют «Невские Новости».

«Невозможно было ни помыть руки, хотя у нас тут пандемия, не работала канализация, нельзя было выпить чаю, у нас маленькие дети, которых нужно мыть. Начиная с утра понедельника, мы звонили в аварийку, пришли два сантехника и ничего до вечера не делали. И только в 7 вечера вызвали Водоканал, в итоге они приехали к 12 ночи, воду так и не дали», — пожаловалась местная жительница Алена.

Отмечается, что коммунальщики предприняли попытку решить проблему, запустив резервное водоснабжение, однако при температуре в -20 градусов шланги попросту обледенели. Помимо жителей дома на Невском проспекте, под ударом также оказался детский сад. Петербуржцы опасаются, что подобное может повториться и призывают губернатора Александра Беглова не медлить с решением проблем города.