Сатановский похвалил стратегию РФ — не дать Штатам устроить драку всех против всех

Тот факт, что за день до назначенных на 7 декабря переговоров президентов РФ и США, российский лидер, несмотря на сложности коронавирусного времени провел личную встречу с премьер-министром Индии, очевидно не является случайным совпадением.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает известный российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.

«Не бывает таких совпадений. График у (президента РФ Владимира) Путина напряженный, ему есть, что делать, помимо того, чтобы в Индию летать. Чай, ничего особо не горело в обычном-то режиме», — отмечает политолог.

Но, по его убеждению, сам факт проведения этой очной встречи Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди накануне запланированных в видеорежиме переговоров с американским президентом Джо Байденом, означает очень многое, особенно для американцев, пристально наблюдающих за всеми связями российского руководства.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Индия на сегодняшний день является одной из наиболее важных для Вашингтона стран, учитывая американскую стратегию противостояния с Китаем.

Американцы выступают не только против Китая и России, но и против Ирана, и при этом огрызаются на Турцию и ссорятся с Пакистаном, напоминает Сатановский. Поэтому они и создают по всему миру военные альянсы.

«Тут и Австралия с Великобританией в "АУКУС" (заодно американцы у Франции контракт на поставку австралийцам подлодок отжали). И Япония, Индия и Австралия в "КВАДРО" (плюс находящиеся формально за его рамками Вьетнам и Тайвань). И та же Индия с ОАЭ и Израилем в "КВАДРО-2"…», - перечислил политолог.

По его словам, у американского начальства уже выработалась привычка – под любые прописанные на бумаге локальные задачи тут же формировать какие-либо межгосударственные рамочные группы. При чем военные блоки со своим участием американцы создают, всегда прикрываясь благими намерениями и хорошими побуждениями.

«Какая блокада Малаккского пролива, Ормузского или пролива Баб-эль-Мандеб? Какое противостояние Китаю в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Японском морях? О чём это?! Не говоря уже о попытках отыграть у Китая Тихий и Индийский океаны, заперев его в прибрежных водах. По России и продвижению НАТО на постсоветском пространстве к нашим границам заметно, про что это. Исключительно показательно», — подчеркивает эксперт.

Prt Scr youtube.com / Guardian News

Но все те страны, которые американцы втягивают в эту игру, тоже отлично понимают что к чему, и как правило не горят желанием пластаться перед Вашингтоном и нарываться на неприятности ради амбиций США, кроме разве что «таких идиотов», как Литва и Украина…

А Россия, по словам Сатановского, строит свою политику совсем по-другому. Российская дипломатия похожа на систему разомкнутых треугольников.

«Москва контактирует со всеми, с кем только можно найти точки соприкосновения, даже если все они враждуют друг с другом, как Иран и Израиль, Пакистан и Индия, Марокко и Алжир, ОАЭ и Катар, Саудовская Аравия и Турция, Азербайджан и Армения, избегая входить в жесткие конфронтационные схемы, хотя и сочетая кнут и пряник, как с Турцией, — объясняет эксперт. — Очень удобно, совершенно непохоже на старую советскую практику, но явно куда толковей, чем то, что по привычке делают американцы, прущие лоб в лоб».

Россия использует отличную стратегию – не давать американцам устроить драку всех против всех. И успехи Москвы очень заметны по тому, как она в последнее время взаимодействует с Израилем, Монголией, Вьетнамом. А также по взаимоотношениям России с Индией.

Поэтому президенту США Джо Байдену есть теперь, о чем подумать, заключает Сатановский.