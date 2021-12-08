Сатановский похвалил стратегию РФ — не дать Штатам устроить драку всех против всех

Тот факт, что за день до назначенных на 7 декабря переговоров президентов РФ и США, российский лидер, несмотря на сложности коронавирусного времени провел личную встречу с премьер-министром Индии, очевидно не является случайным совпадением.
Об этом в личном Telegram-канале рассуждает известный российский политолог, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
«Не бывает таких совпадений. График у (президента РФ Владимира) Путина напряженный, ему есть, что делать, помимо того, чтобы в Индию летать. Чай, ничего особо не горело в обычном-то режиме», — отмечает политолог.
Но, по его убеждению, сам факт проведения этой очной встречи Владимира Путина с индийским премьер-министром Нарендрой Моди накануне запланированных в видеорежиме переговоров с американским президентом Джо Байденом, означает очень многое, особенно для американцев, пристально наблюдающих за всеми связями российского руководства.
Индия на сегодняшний день является одной из наиболее важных для Вашингтона стран, учитывая американскую стратегию противостояния с Китаем.
Американцы выступают не только против Китая и России, но и против Ирана, и при этом огрызаются на Турцию и ссорятся с Пакистаном, напоминает Сатановский. Поэтому они и создают по всему миру военные альянсы.
«Тут и Австралия с Великобританией в "АУКУС" (заодно американцы у Франции контракт на поставку австралийцам подлодок отжали). И Япония, Индия и Австралия в "КВАДРО" (плюс находящиеся формально за его рамками Вьетнам и Тайвань). И та же Индия с ОАЭ и Израилем в "КВАДРО-2"…», - перечислил политолог.
По его словам, у американского начальства уже выработалась привычка – под любые прописанные на бумаге локальные задачи тут же формировать какие-либо межгосударственные рамочные группы. При чем военные блоки со своим участием американцы создают, всегда прикрываясь благими намерениями и хорошими побуждениями.
«Какая блокада Малаккского пролива, Ормузского или пролива Баб-эль-Мандеб? Какое противостояние Китаю в Южно-Китайском, Восточно-Китайском и Японском морях? О чём это?! Не говоря уже о попытках отыграть у Китая Тихий и Индийский океаны, заперев его в прибрежных водах. По России и продвижению НАТО на постсоветском пространстве к нашим границам заметно, про что это. Исключительно показательно», — подчеркивает эксперт.
Но все те страны, которые американцы втягивают в эту игру, тоже отлично понимают что к чему, и как правило не горят желанием пластаться перед Вашингтоном и нарываться на неприятности ради амбиций США, кроме разве что «таких идиотов», как Литва и Украина…
А Россия, по словам Сатановского, строит свою политику совсем по-другому. Российская дипломатия похожа на систему разомкнутых треугольников.
«Москва контактирует со всеми, с кем только можно найти точки соприкосновения, даже если все они враждуют друг с другом, как Иран и Израиль, Пакистан и Индия, Марокко и Алжир, ОАЭ и Катар, Саудовская Аравия и Турция, Азербайджан и Армения, избегая входить в жесткие конфронтационные схемы, хотя и сочетая кнут и пряник, как с Турцией, — объясняет эксперт. — Очень удобно, совершенно непохоже на старую советскую практику, но явно куда толковей, чем то, что по привычке делают американцы, прущие лоб в лоб».
Россия использует отличную стратегию – не давать американцам устроить драку всех против всех. И успехи Москвы очень заметны по тому, как она в последнее время взаимодействует с Израилем, Монголией, Вьетнамом. А также по взаимоотношениям России с Индией.
Поэтому президенту США Джо Байдену есть теперь, о чем подумать, заключает Сатановский.