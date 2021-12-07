Некоторые пенсионеры могут рассчитывать на выплату сразу двух пособий

Российским пенсионерам выплатят деньги сразу за два месяца — за декабрь и январь. Условия для получения пособий озвучил телеканал «360».

Пенсии за январь выплатят досрочно из-за длительных новогодних каникул. По закону пенсионеры должны получать пособия не позже установленной даты.

По словам руководителя департамента социального развития ФНПР, кандидата экономических наук Константина Добромыслова, практика досрочных платежей существует очень давно. По традиции российские пенсионеры в преддверии нового года получают пенсии сразу за два месяца.

«Если выплаты пенсии приходятся на выходные и праздничные дни, то она выплачивается до этих выходных и праздничных дней — пока работает банковская система. Понятно, что в новогодние праздники банки работают по сокращенному графику, поэтому до этого момента расчеты должны быть произведены», — отметил Добромыслов.

По новым правилам, которые вступят в силу с 1 января 2022 года, пенсионеров освободят от удержаний из пенсий в случае банкротства. Например, если пожилой человек взял кредиты и не может погасить задолженность.