Собянин и Путин открыли десять станций БКЛ в Москве в режиме видеоконференции

Сразу десять новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) открыли мэр Москвы Сергей Собянин и президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции.

Пассажирское движение запустили от станции «Мневники» до «Каховской». Семь из десяти станций являются пересадочными, с них можно будет перейти на две линии московских центральных диаметров (МЦД) и на семь радиальных линий метрополитена, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Открытие новых станций улучшит доступность транспорта для 1,4 млн человек, которые живут в 11 районах Москвы. На участках БКЛ работает высокоскоростной бесплатный Wi-Fi. На основе сети действует сервис, с помощью которого можно узнать загруженность станций подземки и выбрать более свободный вагон в поезде.