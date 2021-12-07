Тюремный эксперт Райт рассказал российскому ФБР о варварских условиях для американских заключенных

Соединенные Штаты Америки используют тюремную систему в качестве инструмента социального контроля, заявил эксперт в области тюремной тематики, исполнительный директор некоммерческой организации Human Rights Defense Center Пол Райт.

Он дал главе основанного бизнесменом Евгением Пригожиным Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэраде эксклюзивное интервью. В ходе беседы он отметил, что в данный момент в американских тюрьмах содержится порядка 25% общего числа заключенных по всему миру. При этом на сегодня США занимают лидирующее место в мире как по количеству заключенных, так и по процентной доле населения за решеткой, передает слова эксперта Федеральное агентство новостей.

«Показатели на долю населения сопоставимы с показателями нацистской Германии и даже сталинской Россией. Они превышают количество людей, которые в те периоды находились под той или иной формой контроля», — заявил он в интервью главе российского ФБР.

Райт добавил, что ежегодно из-за отсутствия нормальной медицинской помощи или от несерьезных травм и болезней в тюрьмах США умирают тысячи заключенных.

«Заключенных стали приковывать цепями друг к другу во многих частях страны в 1990-х годах. Одним из очень трагических примеров является Аризона, где они решили приковать друг к другу заключенных, приговоренных к смертной казни, и заставить их выращивать овощи, и придавали большое значение тому факту, что они платили заключенным 10 центов в час за это», — добавил Райт.

По его словам, в американских исправительных учреждениях, расположенных на территории юга США, власти недавно приняли решение не использовать кондиционер в тюрьмах. В колониях Флориды, Луизианы и Миссисипи существуют тюрьмы открытого типа. Такие учреждения считаются наиболее опасными, так как заключенные могут напасть друг на друга, объяснил он.

«В США нет внутреннего законодательства, запрещающего, например, пытки или физическое насилие», — отметил Райт.

Только в 1974 году в стране отменили разрешение пороть заключенных кнутами. Добиться этого удалось благодаря различным судебным разбирательствам и решениям федерального суда. Однако худшее, что может произойти с заключенным в тюрьме США, по мнению Райта, — это заболеть в выходные и праздники. Дело в том, что в эти дни людям не оказывают даже минимальную помощь.