Белоруссия введет продовольственное эмбарго против объявивших санкции стран

Белоруссия введет продовольственное эмбарго для западных государств, которые объявили санкции. Оно начнет действовать 1 января.

Об этом говорится в постановлении правительства республики. В список попали десятки стран.

«Установить перечень товаров, происходящих из Европейского союза и его государств-членов, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Республики Северная Македония, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории, Швейцарской Конфедерации, запрещенных к ввозу на территорию Республики Беларусь и реализации на территории Республики Беларусь, согласно приложению», — сообщается в документе.

Кабмин информировал, что за десять месяцев 2021 года Минск импортировал из указанных стран товаров более чем на 530 миллионов долларов. Запрет распространяется на молоко, кондитерские изделия, живых свиней, мясо, колбасы, соль, фрукты и другие продукты.