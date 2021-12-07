Белоруссия ответит на «незаконные санкции» ЕС укреплением экономической интеграции с РФ

Белоруссия нашла способ ответить на пятый пакет санкций со стороны Евросоюза. В ответ Минск решил запретить ввоз некоторых товаров из государств, применивших по отношению к республике ограничительные меры, сообщает ТАСС.

«Будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран», — объяснили в МИД Белоруссии.

В ведомстве указали, что страны ЕС и Великобритания применяют «незаконные санкции», призванные подорвать суверенитет государства и ухудшить «благосостояние белорусских граждан». В этой связи власти республики намерены ввести аналогичные ограничения против западных авиаперевозчиков. Кроме того, Минск расширит список лиц, нежелательных для въезда на территорию страны.

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«В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с РФ, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами "дальней дуги"», — указали в ведомстве.

При этом в МИДе подчеркнули, что Белоруссия готова к диалогу, который построен на уважении и на основе учета интересов сторон.

Пятый пакет санкций ЕС против Минска, принятый на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе, включает 11 юридических и 17 физических лиц. Речь, в частности, идет о государственной авиакомпании «Белавиа», туристических организациях и гостиницах, которых Брюссель обвиняет в логистической помощи мигрантам.