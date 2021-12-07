Белоруссия ответит на «незаконные санкции» ЕС укреплением экономической интеграции с РФ

Белоруссия нашла способ ответить на пятый пакет санкций со стороны Евросоюза. В ответ Минск решил запретить ввоз некоторых товаров из государств, применивших по отношению к республике ограничительные меры, сообщает ТАСС.
«Будут приняты необходимые меры для насыщения внутреннего рынка аналогичными товарами из дружественных стран», — объяснили в МИД Белоруссии.
В ведомстве указали, что страны ЕС и Великобритания применяют «незаконные санкции», призванные подорвать суверенитет государства и ухудшить «благосостояние белорусских граждан». В этой связи власти республики намерены ввести аналогичные ограничения против западных авиаперевозчиков. Кроме того, Минск расширит список лиц, нежелательных для въезда на территорию страны.
«В качестве одной из самых существенных мер противодействия внешнему давлению коллективного Запада и укрепления своей экономической безопасности Республика Беларусь продолжит реализацию Союзных программ и укрепление экономической интеграции с РФ, а также выстраивание прочных торгово-экономических связей с партнерами по ЕАЭС и со странами "дальней дуги"», — указали в ведомстве.
При этом в МИДе подчеркнули, что Белоруссия готова к диалогу, который построен на уважении и на основе учета интересов сторон.
Пятый пакет санкций ЕС против Минска, принятый на фоне миграционного кризиса на польско-белорусской границе, включает 11 юридических и 17 физических лиц. Речь, в частности, идет о государственной авиакомпании «Белавиа», туристических организациях и гостиницах, которых Брюссель обвиняет в логистической помощи мигрантам.