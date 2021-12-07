Президенты России и США завершили переговоры в закрытом формате

Переговоры президента России Владимира Путина и его коллеги из США Джо Байдена завершились. Главы государств вели дискуссию 2 часа.

Событие проходило в закрытом формате. Однако первые кадры с переговоров были опубликованы в Сети. Для общения лидеры воспользовались защищенной линией видеосвязи, которая была создана во время созидательных отношений между Москвой и Вашингтоном.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Владимир Путин и Джо Байден планировали обсудить ситуация вокруг Украины. Кроме того, лидеры могли поднять вопросы, которые касаются российско-американских отношений.