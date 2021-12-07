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«Первые шаги». Тайвань открыл рынок для некоторых видов зерна из Литвы

Экономика
«Первые шаги». Тайвань открыл рынок для некоторых видов зерна из Литвы

Тайвань открыл рынок для литовского зерна. Теперь Вильнюс может поставлять на остров, который Китай считает своей провинцией, пшеницу, ячмень, овес и горох. Об этом сообщил портал BNS.lt со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

В ведомстве подчеркнули, что зерно может поставляться для потребления, но не для посева. Для экспорта продукции необходимо предоставить фитосанитарный сертификат с указанием научного названия плода, его количества и страны происхождения.

Как отметил менеджер сельскохозяйственной компании Linas Agro по торговле зерном Сваюнас Банялис, его предприятие готово к сотрудничеству с Тайванем, однако пока не располагает достаточной информацией о тайваньском рынке.

«Первые шаги». Тайвань открыл рынок для некоторых видов зерна из Литвы
pixabay.com  / 

«На остров из Литвы никто не экспортировал зерно. Мы не знаем, какого качества и какое количество пшеницы и других культур этому рынку нужны», — объяснил Банялис.

Кроме того, из-за большого расстояния между Вильнюсом и Тайбэем литовским поставщикам дешевле завозить зерно из Австралии. Однако глава Ассоциации предприятий по переработке и торговле зерном Литвы Даля Рущяускене убеждена, что новые возможности экспорта всегда интересны.

«Мы видим потенциал на этом рынке, говорим с вероятными импортерами. Однако это пока первые шаги. Нужно согласовать вопросы качества и другие формальности. Насколько это послужит литовским экспортерам зерна, мы сможем оценить только после отгрузки хотя бы одной партии зерна», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Литва вернулась в таможенные системы Китая после временного исключения на фоне дипломатического скандала между странами. Конфликт между государствами произошел после открытия официального представительства Тайваня в Вильнюсе. Тогда же МИД КНР выразил Литве протест и понизил уровень дипломатических отношений с республикой до уровня поверенного в делах.

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