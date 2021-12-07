Ищенко: Кремль неслучайно засветил требования к НАТО до переговоров с США

Соединенные Штаты Америки настойчиво ведут дело к военному кризису, а тем, кто хочет такого развития событий избежать, становится все труднее это сделать. В этой ситуации усилия российской дипломатии направлены на то, чтобы выиграть войну до ее начала.

Об этом в беседе с изданием «Украина.ру» рассказал политолог-международник, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, который ответил на вопрос, зачем Кремль еще до начала двусторонних российско-американских переговоров на высшем уровне, настойчиво потребовал от Запада письменных гарантий нераспространения военного блока НАТО на Восток.

По словам эксперта, это требование Кремля было озвучено не случайно.

«Казалось бы, в НАТО давно никого не собираются принимать (особенно у российских границ). Более того, судьба пакета договоров о противоракетной обороне и о контроле над вооружениями свидетельствует, что США спокойно нарушают (или отменяют) любые свои письменные обязательства, если считают это выгодным. Впрочем, так поступают не только США», — напоминает Ищенко.

Россия, по его словам, в 2014 году в ситуации с Крымом тоже исходила не из буквы заключенных с Украиной соглашений и договоров, а из соображений здравого смысла и своих интересов.

ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Таким образом, казалось бы, у России нет повода настаивать на письменных обязательствах нерасширения НАТО на Восток, которые стали бы фактическим признанием Запада в том, что Россия имеет право на сферу своих исключительных интересов вдоль западной границы. Ведь в Москве должны понимать, что, даже, если эти обязательства будут подписаны, Запад нарушит их, если ему это будет выгодно, отмечает Ищенко.

«Дело в том, что войну с Россией США пытаются развязать руками восточноевропейских лимитрофов (в том числе украинскими). Но те помнят судьбу Грузии и Крыма и желают железобетонных гарантий поддержки США и НАТО в случае военного кризиса с участием России», — объясняет политолог.

И если Соединенные Штаты в этой ситуации согласятся зафиксировать на бумаге то, что для всех и так очевидно, и письменно откажутся от планов принять Украину в НАТО, то для Киева это станет знаком, что Запад бросает ее один на один с Россией. И после этого США уже не смогут убедить украинцев развязать войну с Россией.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

А если США откажется фиксировать на бумаге обязательства о нерасширении НАТО, как ранее это сделал американский госсекретарь Энтони Блинкен на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, российские дипломаты предоставят действовать коллегам из Западной Европы, перебросив мячик французам, немцам и итальянцам, которые давно четко заявили, что не хотят дальнейшего расширения военного блока. Тем самым Россия продемонстрирует всему миру неискренность всех заявлений США о стремлении к миру, неконструктивную позицию американцев и попытку Вашингтона обмануть своих западноевропейских союзников.

«Конечно, многие сторонники простых решений и верные последователи теории заговора считают, что всё это чепуха, американцы контролируют всё и всех и им незачем лавировать — просто прикажут тем же европейцам и все, — рассуждает Ищенко. — Если бы это было так, то дипломатические ведомства давно можно было бы распустить, ООН и ОБСЕ закрыть за ненадобностью, любые переговоры прекратить, а вместо посольств оставить только консульства и торговые представительства».

Но именно за столом переговоров было выиграно гораздо больше войн, чем на полях сражений, подчеркивает политолог.

А Российское Министерство иностранных дел с 1990-х годов отстаивает позиции Москвы несмотря на то, что страна после распада СССР находилась в состоянии политической, экономической и военной слабости. А уж к нынешнему времени МИД РФ участвует в формировании глобальной повестки ничуть не меньше, чем российские энергоносители или Вооруженные силы РФ.

«К сожалению, желающий добиться войны, обязательно ее добьется. США пока что уверенно ведут дело к военному кризису и избежать его становится все менее реально. В таком случае задача дипломатии заключается в том, чтобы выиграть войну до войны и независимо от исхода войны. Онлайн переговоры Путина с Байденом и будут одним из решающих сражений этого «невидимого фронта»», — заключает Ростислав Ищенко.