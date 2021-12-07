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Норкин сумел рассмешить гостей шоу «Место встречи» короткой шуткой про алкоголика

Общество
Норкин сумел рассмешить гостей шоу «Место встречи» короткой шуткой про алкоголика

Телеведущий Андрей Норкин анекдотом про алкоголика повеселил гостей программы «Место встречи». Шутка прозвучала в эфире НТВ.

Юмористический характер программы отличает ее от других политических передач, поскольку анекдоты стали визитной карточкой шоу. Телеведущий регулярно заканчивает программы шутками на резонансные темы. Преданные поклонники всегда с нетерпением ожидают новый остроумный анекдот.

Героем новой юмористической истории стал мужчина, который страдает алкоголизмом. Он принял решение избавиться от пагубной зависимости.

«Записался в клуб анонимных алкоголиков. Третий день пью хрен знает с кем», — произнес анекдот Норкин, чем заставил зрителей хохотать до слез.

Гости программы наградили телеведущего бурными овациями за искрометную шутку.

Сам Андрей Норкин ранее признался, что не придумывает анекдоты. Шутки он находит в интернете. Кроме того, по его словам, самые «цепляющие» присылают ему фанаты в социальных сетях.

Стоит отметить, что нередко героями шуток телеведущего становятся известные личности и политики. В недавней передаче обсуждали карьеру политика Анатолия Чубайса. После горячей дискуссии Норкин решил разрядить обстановку в студии анекдотом про такси и Чубайса, который везде нужен.

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