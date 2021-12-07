Норкин сумел рассмешить гостей шоу «Место встречи» короткой шуткой про алкоголика

Телеведущий Андрей Норкин анекдотом про алкоголика повеселил гостей программы «Место встречи». Шутка прозвучала в эфире НТВ.

Юмористический характер программы отличает ее от других политических передач, поскольку анекдоты стали визитной карточкой шоу. Телеведущий регулярно заканчивает программы шутками на резонансные темы. Преданные поклонники всегда с нетерпением ожидают новый остроумный анекдот.

Героем новой юмористической истории стал мужчина, который страдает алкоголизмом. Он принял решение избавиться от пагубной зависимости.

«Записался в клуб анонимных алкоголиков. Третий день пью хрен знает с кем», — произнес анекдот Норкин, чем заставил зрителей хохотать до слез.

Гости программы наградили телеведущего бурными овациями за искрометную шутку.

Сам Андрей Норкин ранее признался, что не придумывает анекдоты. Шутки он находит в интернете. Кроме того, по его словам, самые «цепляющие» присылают ему фанаты в социальных сетях.

Стоит отметить, что нередко героями шуток телеведущего становятся известные личности и политики. В недавней передаче обсуждали карьеру политика Анатолия Чубайса. После горячей дискуссии Норкин решил разрядить обстановку в студии анекдотом про такси и Чубайса, который везде нужен.