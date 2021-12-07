Украинцев встревожило предсказание Ванги о будущем страны

Украина будет меняться, однако люди у власти останутся те же. Такое невероятное предсказание сделала знаменитая болгарская ясновидящая Ванга.

Провидица, которая умерла в 1996 году, успела дать много пророчеств о будущем. Согласно ее же предсказанию, в 2022 году мир денег и ресурсов разделит общество на бедных и богатых. Финансы направятся по двум потокам: к востоку и западу и в обратном направлении. По мнению Ванги, такое развитие ситуации может обернуться для жителей многих стран экономическими потрясениями. Изменения также коснуться украинцев.

«Выдержала то, выдержит и это. Страна будет меняться, но останутся те же люди», — цитирует Вангу издание Нyser.

Предсказание Ванги вызвало бурное обсуждение в Сети. Некоторых комментаторов повергло в ужас это пророчество.

«Как люди те же? Те же клоуны что ли?» — встревожился один пользователей.

«А цель-то собственно какая? Нет, просто если Ванга этого не сказала, то теперь узнать точно не у кого», — отметил другой комментатор.

Стоит отметить, что Ванга также предсказывала будущее России в 2022 году. Страну ждет эпоха процветания и развития. Кроме того, РФ будет активно обмениваться технологиями с Китаем.