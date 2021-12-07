AFP: Турция нарастила темпы переброски боевиков перед выборами в Ливии

Турция игнорирует все предупреждения со стороны международного сообщества, продолжая активно наращивать количество сирийских наемников в Ливии накануне выборов, сообщает Agence France Presse со ссылкой на доклад ООН.

Авторы материала обратили внимание, что Турция не прекратила, а только увеличила темпы переброски боевиков в столицу Ливии и близлежащие пригороды. Анкара доставляет вооруженные группы в североафриканское государство по воздуху и морю в основном из Сирии, но иногда и из Судана и Чада, передает ФАН.

«Доклад ООН указывает, что Турция увеличила отправку наемников на запад Ливии на 71%», — уточняется в публикации.

Турецкие средства массовой информации заявляют о якобы выводе наемников из Ливии, а также продолжают распространять фейки о нахождении в североафриканской стране бойцов «ЧВК Вагнера», что не раз опровергали в МИД РФ. В то же время Турция доставляет на территорию страны наемников. Самолеты, якобы вывозящие сирийцев, наоборот, доставляют в североафриканское государство новые вооруженные группы.

Так, Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) передает, что количество переброшенных Анкарой боевиков составляет уже более 18 тысяч человек. Соответственно, под видом вывоза наемников Турция только увеличивает их количество.

Высшая избирательная комиссия Ливии заканчивает подготовку к выборам президента и парламента, которые должны состояться 24 декабря. Нахождение сирийских наемников на территории государства угрожает успешной реализации процесса голосования.