Китай вернул Литву в таможенные системы, но нашел новый способ надавить на Вильнюс

Литва вернулась в таможенные системы Китая после временного исключения на фоне дипломатического скандала между странами. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на главу Литовской конфедерации промышленников Видмантаса Янулявичюса.

«Кто помог? Я думаю, что толчок дали гласность и внимание со стороны Еврокомиссии», — отметил он.

На прошлой неделе литовские бизнесмены пожаловались на проблемы с доставкой товаров в Китай. Тогда же министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс ждет от Брюсселя поддержки на фоне торгового эмбарго со стороны Пекина. По его словам, у Литвы нет возможности исключить китайские предприятия из европейских таможенных систем самостоятельно.

eppgroup.eu /

«Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС. Таможенные системы регулирует Еврокомиссия. Поэтому мы думаем, что в этот вопрос должны вмешаться [европейские] институты и представлять Литву», — подчеркнул Ландсбергис.

Так или иначе, глава Литовской конфедерации промышленников убежден, что после возвращения Литвы в таможенные системы Китай найдет новые способы давления на литовский бизнес. К примеру, Пекин может ограничить экспорт китайских товаров в Вильнюс или оказать давление на компании третьих стран.

«На какое время это произошло, неясно, и не изменится ли что-то, мы не знаем. Это информация от наших предприятий», — отметил Янулявичюс.

pixabay.com /

Чиновник предположил, что на позицию Китая, вероятно, оказали влияния усилия Европейской комиссии, которая на прошлой неделе взяла ситуацию под свой контроль. В частности, представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заверила, что Брюссель «находится в контакте» с Литвой и Китаем по этому поводу.

Однако ряд литовских компаний продолжает сталкиваться с проблемами из-за Пекина, посетовал Янулявичюс:

«Вчера случай произошел на одном из предприятий химической промышленности. Оно не один год работает и закупает у Китая электронику. Один из поставщиков написал, что больше не будет выполнять эти заказы для Литвы».

Конфликт между Литвой и Китаем произошел после того, как прибалтийская республика решила открыть официальное представительство Тайваня в Вильнюсе. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест, а затем понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.