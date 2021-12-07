Китай вернул Литву в таможенные системы, но нашел новый способ надавить на Вильнюс

Литва вернулась в таможенные системы Китая после временного исключения на фоне дипломатического скандала между странами. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на главу Литовской конфедерации промышленников Видмантаса Янулявичюса.
«Кто помог? Я думаю, что толчок дали гласность и внимание со стороны Еврокомиссии», — отметил он.
На прошлой неделе литовские бизнесмены пожаловались на проблемы с доставкой товаров в Китай. Тогда же министр иностранных дел республики Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Вильнюс ждет от Брюсселя поддержки на фоне торгового эмбарго со стороны Пекина. По его словам, у Литвы нет возможности исключить китайские предприятия из европейских таможенных систем самостоятельно.
«Это беспрецедентный случай, когда частично накладываются санкции на одно из государств ЕС. Таможенные системы регулирует Еврокомиссия. Поэтому мы думаем, что в этот вопрос должны вмешаться [европейские] институты и представлять Литву», — подчеркнул Ландсбергис.
Так или иначе, глава Литовской конфедерации промышленников убежден, что после возвращения Литвы в таможенные системы Китай найдет новые способы давления на литовский бизнес. К примеру, Пекин может ограничить экспорт китайских товаров в Вильнюс или оказать давление на компании третьих стран.
«На какое время это произошло, неясно, и не изменится ли что-то, мы не знаем. Это информация от наших предприятий», — отметил Янулявичюс.
Чиновник предположил, что на позицию Китая, вероятно, оказали влияния усилия Европейской комиссии, которая на прошлой неделе взяла ситуацию под свой контроль. В частности, представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали заверила, что Брюссель «находится в контакте» с Литвой и Китаем по этому поводу.
Однако ряд литовских компаний продолжает сталкиваться с проблемами из-за Пекина, посетовал Янулявичюс:
«Вчера случай произошел на одном из предприятий химической промышленности. Оно не один год работает и закупает у Китая электронику. Один из поставщиков написал, что больше не будет выполнять эти заказы для Литвы».
Конфликт между Литвой и Китаем произошел после того, как прибалтийская республика решила открыть официальное представительство Тайваня в Вильнюсе. В связи с этим МИД КНР выразил Литве протест, а затем понизил уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня поверенного в делах.