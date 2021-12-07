Трактор-снегоуборщик стал участником смертельного ДТП на Суздальском проспекте Петербурга

Водитель автомобиля погиб после столкновения с трактором на Суздальском проспекте, сообщает ФАН. Спецтехника использовалась для очистки дороги после снегопада.

Авария произошла днем 7 декабря. Находившаяся за рулем автомобиля марки Opel женщина погибла. Правоохранители предварительно считают причиной ДТП нарушение правил дорожного движения. По роковой случайности, в происшествии фигурирует трактор, направленный на участок для уборки снега.

Правительство Петербурга утверждало, что текущей ночью в уборке снега задействовано 1100 единиц техники. Судя по интерактивной карте, в 23:00 на дорогах работало только 200 единиц техники. Этого слишком мало, чтобы привести дороги в порядок. В итоге понедельник автомобилисты города вновь встретили в восьмибалльных пробках.

Губернатор Александр Беглов заверял, что коммунальные службы готовы к грядущему снежному сезону. Но в последние несколько дней в Петербурге из-за проблем с уборкой снега погибло несколько человек. Неутешительная статистика указывает на неготовность городских властей к зиме.