Лавров: Москва поможет странам «сахельской пятерки» техникой и вооружением

Москва продолжит оказывать поддержку странам Сахельской группы пяти (G5) для противодействия террористической угрозе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с коллегой из Чада Махаматом Зене Шерифом.

Российский министр отметил, что Москва намерена предоставить военную помощь формирующимся силам «сахельской пятерки», передает ТАСС.

«Процесс их становления сейчас заканчивается. Мы будем поддерживать это и далее поставками наших вооружений, соответствующей техникой, подготовкой кадров, в том числе миротворцев», — пояснил Лавров.

Глава МИД РФ выразил уверенность, что помощь российской стороны африканским странам позволит нейтрализовать террористические формирования, остановить наркотрафик, а также положит конец другим видам организованной преступности.

Стоит отметить, что в последние годы зона Сахеля стала сосредоточением радикальных исламистов. При этом французская военная операция «Бархан», которая должна была стабилизировать ситуацию в Мали, оказалась безрезультатной. Кроме того, французских солдат уличили в подготовке боевиков на территории города Кидаль.

Ранее в Мали состоялась церемония передачи четырех вертолетов Ми-171, приобретенных у Москвы. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп отметил, что поставки российской техники предусматривают прибытие в страну технического персонала, который обучит национальную армию работе с ней. Западные СМИ связывают отечественных специалистов с «ЧВК Вагнера». При этом журналисты утверждают, что сотрудники российской частной военной компании приступили к работе в Мали летом 2021 года.