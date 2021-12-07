Суздальцев пояснил, как РФ сможет вернуться к своим историческим границам

Процесс возвращения России к ее историческим границам может быть связан с последствиями глобальных катастроф или распада каких-то стран на постсоветском пространстве, когда Москве придется взять часть их территорий под контроль.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев, по словам которого Москва, конечно не желает бывшим союзным республикам и своим соседям таких ужасных бедствий.

Как напомнил эксперт, возвращение к историческим границам не является вопросом желания или нежелания России.

«Мы столетиями шли к этим границам по причине бесконечных войн и угроз войны. Мы шли на юг в Крым, потому что там находился многовековой враг, генетически настроенный против России. Мы были вынуждены спасать свои территории от постоянных набегов», — напомнил Суздальцев.

То же самое, по его словам, происходило к Западу от России. За последние четыре столетия Россия получила четыре полномасштабных нашествия со стороны Европы, при чем в ходе этих нашествий была сожжена Москва, а в другой раз захватчики дошли до Волги. Но когда Россия защищается и отвечает на нападение, она в итоге все равно оказывается виновата.

wikipedia.org / German Federal Archives

«Я несколько лет назад выступал в университете в Базеле. Когда они начали меня в этом упрекать, я говорю, что вы организовывали по нашествию раз в сто лет (а то и два раза). Но мы все равно виноваты, что мы не сдались, — рассказал Суздальцев. — Мы пытались выйти к морям, а они пытались сузить наши сухопутные границы. Наше стремление к безопасности отвергается и ставится в вину».

На Западе Россию воспринимают как колонию, пригодную лишь на то, чтобы пользоваться ее ресурсами. Поэтому возвращение России к ее историческим границам не может быть таким же мирным, как мирно прошел распад Советского Союза. Какие-то части бывших союзных республик могут вернуться к России только в том случае, если соседние государства будут переживать распад или глобальную катастрофу, и Москве придется взять часть территорий под свой контроль.

«Но мы не желаем ужаса соседним государствам и народам, поэтому я предлагаю эту тему даже не обсуждать, — подчеркнул Суздальцев. — Сейчас в Восточной Европе существует шесть государств общерусского корня (Россия, Украина, Белоруссия, Приднестровье, ДНР/ЛНР). Так было в истории? Было. И не раз. И ничего, как-то пережили».

Также эксперт добавил, что сейчас в бывших советских республиках в качестве национальной идеи преобладает даже не государственный, а этнический национализм. И это является главной внутренней проблемой этих государств, так как играет против их сохранения.

president.gov.ua / Администрация президента Украины

Постсоветские государства до сих пор, спустя тридцать лет после распада СССР,Р все еще пытаются балансировать между Востоком и Западом, между ЕС и ЕЭАС, и пока они склоняются к западному вектору. Это происходит даже с Белоруссией.

«Этот поворот на Запад закончится тогда, когда мы поймем, что основа мягкой силы России — это успехи внутри нашей страны, высокий уровень жизни, образования, здравоохранения, инфраструктуры, насыщенность внутреннего рынка российскими товарами. Когда это будет улучшаться, нам очень легко будет говорить не только с нашими соседями на постсоветском пространстве, но и со всем миром», — добавил Суздальцев в заключение.

По словам эксперта, традиционной проблемой является некий замкнутый круг, который заключается в том, что для развития страны необходим большой рынок, для того, чтобы другие страны тянулись к России, она должна хорошо жить. И для того, чтобы разорвать этот замкнутый круг, нужно икать нетривиальные решения, которые позволят превратить замкнутый круг в спираль развития.