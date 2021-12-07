Читатели Daily Mail предрекли громкое фиаско Байдена на закрытых переговорах с Путиным

Президент США Джо Байден может пытаться вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным с позиции силы и угроз, пишет Daily Mail. Однако, уверены британские и американские читатели издания, такой подход завершится фиаско и скандальным унижением.

На публикацию таблоида обратила внимание «ПолитРоссия». Как пишут британские колумнисты, американский лидер может попытаться пригрозить российскому коллеге новыми санкциями или даже военным давлением.

«Взяв жесткий тон в преддверии разговора лидеров двух стран, американский чиновник отметил, что Соединенные Штаты и европейцы готовы ввести "существенные экономические" санкции против России в случае вторжения на Украину. Это сообщение, которое президент Байден отправит своему российскому коллеге во время переговоров», — пишет Daily Mail.

Однако простые британцы и американцы поставили под сомнение позицию редакции и высмеяли американского лидера. По их мнению, Байден банально не соответствует уровню дипломатического мастерства российского лидера.

«К сожалению, Путин может играться с Байденом, как трехлетний мальчик — с пластилином», — посетовал один из пользователей Сети. «Путин – противник, но он, вероятно, самый умный лидер в мире. Возможности администрации Байдена не могут сравниться с дипломатическими способностями Путина (и Лаврова)», — поддержал его другой комментатор.

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена стартовали в формате закрытой видеоконференции. Как отметили в Кремле, встреча носит рабочий характер и ожидать от нее громких сенсаций не следует.