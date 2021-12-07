Акционеры нефтяной компании «Башнефть» обновили состав совета директоров

Теперь наблюдательный орган будет состоять из десяти человек, а не из девяти, как это было ранее. В новом составе совета директоров не будет генерального директора «Башнефти» Хасана Татриева и советника по операционному планированию в ранге вице-президента «НК «Роснефть» Артема Пригоды.

Изменения не коснулись, в частности, представителей «Роснефти». Среди них — руководитель службы безопасности Урал Латыпов, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации Андрей Шишкин, первый помощник президента по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса Желько Рунье и советник главного исполнительного директора в ранге вице-президента Елена Завалеева, а также первый заместитель президента Дидье Касимиро.

Самую большую поддержку при голосовании получили представители Республики Башкортостан — премьер-министр региона Андрей Назаров и бывший глава Башкортостана, советник председателя правления «Интер РАО» Рустэм Хамитов.

Новыми членами наблюдательного совета стали трое представителей «Роснефти» — экс-министр России по налогам и сборам, гендиректор «Роснефтегаза» Геннадий Букаев, заместитель президента по нефтепереработке и нефтехимии Александр Романов и вице-президент по капитальному строительству Игорь Табачников.