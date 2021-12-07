Леонков объяснил, какие вопросы обсудят Путин и Байден за кадром

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена должны состояться в любом случае. Но подготовка к ним ведется на фоне истерии в западной прессе о якобы готовящемся Москвой «вторжении на Украину».

О том, какие вопросы будут обсуждать лидеры двух сверхдержав в такой напряженной обстановке, в интервью изданию «Украина.ру» рассказал военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

В первую очередь эксперт напомнил, что на женевские переговоры с Владимиром Путиным минувшим летом Джо Байден приехал с пакетом ультиматумов и готовностью диктовать России волю НАТО Евросоюза, поддержкой которых он заручился. Однако по итогам многочасовой встречи президент вышел с той повесткой, которую декларировала Россия, так как Владимир Путин смог до нести до собеседника понимание ситуации. В частности, позиция России заключалась в необходимости договариваться о международной безопасности, в том числе и в сфере ядерных вооружений, так как я третьем мировой войне, если она начнется, победителей не будет.

Теперь, продолжил Леонков, новая встреча президентов РФ и США вновь готовь готовится в непростой обстановке. Западные СМИ нагнетают истерию сообщениями о том, что, что Москва якобы собирается начать вооруженное наступление на Украину, а Киев использует напряжение, чтобы заручиться гарантиями Запада в военной поддержке, если «Россия хотя бы посмотрит на Украину».

Prt Scr youtube.com / Вечер с Владимиром Соловьевым

Госсекретарь США Энтони Блинкен, ответственный за формирование украинской повестки, все это вложил в пакет документов, по которому Байден будет вести предстоящие переговоры с президентом РФ.

«Переговоры нужны, потому что Америка, мягко говоря, ведет себя деструктивно по отношению к России. Она воспринимает Россию как региональную державу, с интересами которой не надо считаться. Это неверная точка зрения, и, как говорил президент, ее придется менять. Поэтому переговоры завтра будут непростые», — убежден Алексей Леонков.

При этом он предположил, что истинные результаты предстоящих двусторонних переговоров на высшем уровне не будут полностью озвучены широкой общественности. В СМИ будет рассказываться одно, а за кадром останется другое. Но на этих переговорах будут расставлены все точки над «i», будут прочерчены все красные линии и будут названы последствия в случае их пересечения, подчеркнул эксперт.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Тема Украины не будет внесена именно на этих переговорах, но кое-какая ясность внесена будет. Американцы много вкладывали в Украину, очень многого от нее хотели, и отказываться от этого они не будут. Они даже от Афганистана отказывались три года — решение было принято в 2018, а войска вывели лишь с 2021, и сами видите, какие последствия», — напомнил Леонков.

Поэтому, по его словам, украинский вопрос в этот раз останется открытым. Но в любом случае надо дождаться окончания переговоров, и тогда станет ясно, как далеко Америка готова зайти в поддержке Украины, и какую цену она готова заплатить.