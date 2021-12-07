Владимир Путин начал переговоры с Джо Байденом

Российский президент Владимир Путин и лидер США Джозеф Байден начали переговоры. Встреча лидеров проходит в дистанционном формате.

Линия связи, по которой общаются главы государств, защищена. Прямой трансляции с мероприятия нет. Кремль позже сообщит важную информацию о переговорах.

Владимир Путин и Джо Байден обсудят Украину, размещение сил НАТО недалеко от границ РФ, стратегическую безопасность и работу дипломатических ведомств.

Прошлая встреча президентов прошла летом в Женеве. Тогда переговоры были очными.