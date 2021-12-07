Новый канцлер Австрии Нехаммер получил поздравительную телеграмму от Путина

Российский президент Владимир Путин поздравил нового канцлера Австрии Карла Нехаммера со вступлением в должность. Политик начал исполнять свои обязанности 6 декабря.

Путин направил канцлеру телеграмму. Ее текст опубликовал в Facebook посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

«В России ценят конструктивные отношения с Австрией, имеющие весьма богатую историю. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества по различным направлениям. Это, несомненно, отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочнения стабильности и безопасности на европейском континенте», — отметил Владимир Путин.

Карл Нехаммер ранее занимал пост главы МВД. Он 3 декабря также был назначен лидером Австрийской народной партии.