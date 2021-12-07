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Новый канцлер Австрии Нехаммер получил поздравительную телеграмму от Путина

Политика
Новый канцлер Австрии Нехаммер получил поздравительную телеграмму от Путина

Российский президент Владимир Путин поздравил нового канцлера Австрии Карла Нехаммера со вступлением в должность. Политик начал исполнять свои обязанности 6 декабря.

Путин направил канцлеру телеграмму. Ее текст опубликовал в Facebook посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

«В России ценят конструктивные отношения с Австрией, имеющие весьма богатую историю. Рассчитываю, что ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества по различным направлениям. Это, несомненно, отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочнения стабильности и безопасности на европейском континенте», — отметил Владимир Путин.

Карл Нехаммер ранее занимал пост главы МВД. Он 3 декабря также был назначен лидером Австрийской народной партии.

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