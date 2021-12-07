Reuters трижды исправляло фамилию Зеленского после переговоров с Блинкеном

Корреспонденты авторитетного агентства Reuters трижды правили фамилию президента Украины Владимира Зеленского в материале о его телефонных переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Сначала украинского лидера назвали Zelinsky (Зелински), затем Zelinskiy (Зелинский) и только после этого представили окончательный вариант публикации.

«Исправлено — США. Госдепартамент сообщает, что госсекретарь Блинкен поговорил с президентом Украины Зеленским (не Зелинским) в понедельник [6 декабря] перед телефонным разговором президента [США Джо] Байдена с президентом России [Владимиром] Путиным во вторник [7 декабря]», — говорилось в редакторской правке.

kremlin.ru / Администрация президента России

Ранее Зеленский заявил, что согласовал позиции с Блинкеном накануне переговоров Путина и Байдена. Стороны договорились и дальше действовать «совместно и скоординированно».

«Благодарен стратегическому партнеру и союзнику — США — за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. Ничего об Украине без Украины», — написал Зеленский в Twitter.

Agreed positions with @SecBlinken before the phone conversation of Presidents Biden and Putin. Agreed to continue joint & concerted action. Grateful to ???????? strategic partners & allies for the continued support of our sovereignty & territorial integrity. Nothing about ???????? without ???????? — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 6, 2021

Разговор Путина и Байдена пройдет в формате видеоконференции 7 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени. Главы государств свяжутся по защищенному каналу видеосвязи. Для журналистов опубликуют небольшой видеоролик с начала встречи. Основная часть переговоров будет закрытой. Заявлений Путина по итогам встречи не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.