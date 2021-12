Reuters трижды исправляло фамилию Зеленского после переговоров с Блинкеном

Корреспонденты авторитетного агентства Reuters трижды правили фамилию президента Украины Владимира Зеленского в материале о его телефонных переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Сначала украинского лидера назвали Zelinsky (Зелински), затем Zelinskiy (Зелинский) и только после этого представили окончательный вариант публикации.

Ранее Зеленский заявил, что согласовал позиции с Блинкеном накануне переговоров Путина и Байдена. Стороны договорились и дальше действовать «совместно и скоординированно».

Agreed positions with @SecBlinken before the phone conversation of Presidents Biden and Putin. Agreed to continue joint & concerted action. Grateful to ???????? strategic partners & allies for the continued support of our sovereignty & territorial integrity. Nothing about ???????? without ????????