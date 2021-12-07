Кедми объяснил, как РФ отобьет желание Запада вводить санкции против рубля

Россия может сыграть на главном страхе Соединенных Штатов Америки и Европы, чтобы выбить из их голов мысли о санкционной политике и давлении на рубль.

Такое мнение в эфире радио «Вести ФМ» высказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, комментируя сообщения о том, что Запад продолжает обсуждать возможные антироссийские санкции в качестве наказания за «планы вторжения на Украину», несмотря на то, что все сообщения об этих планах откровенные фейки.

Западные СМИ зарабатывают тем, что поддерживают антироссийскую информационную повестку, при чем для европейцев и американцев реальное положение дел не имеет никакого значения. Они готовы присоединиться к любой авантюре против Москвы, и использовать ее для новых обвинений и санкций.

«Воевать они боятся, поэтому вся их война заключается в оголтелой пропаганде, психологическом и экономическом давлении. Но у них отсутствует элементарная логика. Разве они санкциями сломали Иран? Кто сейчас виляет хвостом на переговорах в Женеве, пытаясь замазать, что они идут на условия Тегерана? Они ничего не добились с Ираном – наоборот, подтолкнули его к невиданному прогрессу в разработке ядерного оружия», — напомнил Яков Кедми.

И эту победу одержал Иран, которому до России далеко, подчеркнул израильский политолог. А Россию тем более не сломать, и Запад уже убедился, что экономическими санкциями против РФ ничего не добиться.

ФБА «Экономика сегодня» /

Но главный страх стран-членов НАТО, по словам Кедми, связан с возможностью столкновения с российской армией.

Если Москва четко обозначит готовность защищать проведенные ею красные линии военными силами, это убедит Запад серьезно подумать перед тем, как вводить против нее новый пакет санкций.

Прочертив такую подкрепленную военной силой красную линию, Россия сможет не бояться никаких «санкций из ада», в том числе и запрета на конвертацию рубля, которыми ее пытаются запугать из Вашингтона.

«Санкции – это эмбарго. Эмбарго – это агрессия. А агрессия – это война. Война сегодня идет такими методами, но завтра может перейти на другие. Не играйте с огнем. Эмбарго уже приводили к серьезным военным действиям, — предупредил Кедми. — Красная линия для НАТО – риск военного столкновения с российской армией. Это для них самое страшное из всего, что может быть. Когда до этого доходит, они отступают»

Но если страны НАТО приучат Россию к тому, что остановить их нападки можно только, прибегая к этой крайней мере, так как никакие другие аргументы не в силах их образумить, им придется потом пенять на себя, заключил израильский эксперт.