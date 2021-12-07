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Юристы «Конкорда» уведомили СМИ об ответственности за размещение недостоверной информации

Общество
Юристы «Конкорда» уведомили СМИ об ответственности за размещение недостоверной информации

Ряд крупных изданий действительно получил письма от юридической службы бизнесмена Евгения Пригожина. В посланиях было предупреждение об ответственности СМИ за публикацию материалов, содержащих недостоверную информацию.

Факт отправки писем подтвердила пресс-служба компании «Конкорд». На этот шаг юристы пошли после нескольких «хулиганских выходок», которые позволили себе СМИ.

«Да, подтверждаем. Юридическая служба компании "Конкорд" разослала информационные письма с требованием прекратить размещение недостоверных сведений», — говорится в сообщении.

Юристы «Конкорда» уведомили СМИ об ответственности за размещение недостоверной информации
Prt Scr vk.com  / Пресс-служба компании «Конкорд»

Юридическая служба «Конкорда» обратила внимание, что за публикацию недостоверной информации предусмотрена не только финансовая, но и уголовная ответственность. Авторы писем надеются, что издания воздержатся от материалов, содержащих ложные данные. 

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