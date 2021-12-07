Юристы «Конкорда» уведомили СМИ об ответственности за размещение недостоверной информации

Ряд крупных изданий действительно получил письма от юридической службы бизнесмена Евгения Пригожина. В посланиях было предупреждение об ответственности СМИ за публикацию материалов, содержащих недостоверную информацию.

Факт отправки писем подтвердила пресс-служба компании «Конкорд». На этот шаг юристы пошли после нескольких «хулиганских выходок», которые позволили себе СМИ.

«Да, подтверждаем. Юридическая служба компании "Конкорд" разослала информационные письма с требованием прекратить размещение недостоверных сведений», — говорится в сообщении.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

Юридическая служба «Конкорда» обратила внимание, что за публикацию недостоверной информации предусмотрена не только финансовая, но и уголовная ответственность. Авторы писем надеются, что издания воздержатся от материалов, содержащих ложные данные.