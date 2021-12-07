Суд Киева вынес решение о задержании Поклонской по делу о госизмене

Апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокурора о задержании экс-прокурора Крыма и посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской. Уголовное дело возбуждено о государственной измене.

Ранее прокуратура Киева подала апелляцию на постановление Шевченковского районного суда от 27 сентября. Суд отказал сотрудникам надзорного ведомства на ходатайство о задержании Поклонской.

Ранее представители МИД Украины заявляли, что обращались к властям африканской республики по поводу деятельности Натальи Поклонской. Киевские власти обвиняют ее в госизмене, связанной с работой в Крыму.