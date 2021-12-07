Кедми: американские СМИ соревнуются за звание «лучшего лжеца»

США используют «продажную прессу», чтобы дискредитировать Россию на мировой арене. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» заявил дипломат, политолог и бывший руководитель спецслужбы «Натив» Яков Кедми. Так он прокомментировал слухи о том, что Вашингтон готовит новые санкции против Москвы, распространяемые Bloomberg.

Именно это издание около двух недель назад также запустило фейк о грядущем «вторжении» России на Украину. Якобы Вашингтон поделился с союзниками в НАТО некими данными разведки, из которых следует, что армия РФ численностью более 100 тысяч человек пойдет войной на вотчину Владимира Зеленского через Белоруссию и Крым.

mil.gov.ua / Пресс-служба министерства обороны Украины

Кедми в свою очередь напомнил, что за весь период президентства Владимира Путина теории западных журналистов об «агрессии» России ни разу себя не оправдали.

«Каждый раз кто-то соревнуется за звание лучшего лжеца. Победителя в конкурсе fake news. Это всегда будет, на том стояла и стоит демократия западная — на лжи и обвинениях. Это классическая Америка, ничего не изменилось с середины позапрошлого века. <..> Это продажная пресса. Истинные представители самой древней профессии. За деньги сделают что угодно», – подчеркнул Кедми.

Вместе с тем политолог обратил внимание, что ввязываться в вооруженный конфликт с Россией США не хотят, поэтому вся их воинственность будет по-прежнему выражаться в «лживой оголтелой пропаганде» и экономическом давлении.