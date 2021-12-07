Мужчина устроил стрельбу в одном из московских МФЦ

В многофункциональном центре «Рязанский» на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина устроил стрельбу и убил двух человек, еще трое находятся в больнице. Среди раненых есть несовершеннолетняя девочка, в настоящий момент за ее жизнь борются врачи.

«По предварительной информации, в результате конфликта, возникшего из-за просьбы охранника надеть маску, посетитель достал оружие и начал стрелять», — рассказал источник ТАСС.

Факт инцидента подтвердил мэр столицы Сергей Собянин. Правоохранители уже задержали преступника, который находился в «неадекватном состоянии». По предварительным данным, им оказался 45-летний Сергей Глазов. В отношении него уже возбуждено уголовное дело.