«Энергогеноцид». Отказ Эстонии от помощи РФ привел к росту цен на электричество

В Эстонии цена на электричество подскочила до рекордной отметки в 1000 евро за мегаватт-час. Это означает, что каждой эстонской семье при среднем потреблении в 300 киловатт-час придется отдавать за энергию более половины минимальной зарплаты — то есть около 300 евро в месяц.

На этом фоне Таллин намерен активнее сжигать древесину на Нарвских станциях для выработки электричества. Если в этом году на них сожгли 650 тысяч тонн сырья, то в 2022-м планируется утилизировать уже миллион тонн. Полностью на дровяное отопление перейдет Балтийская электростанция, а на Аувереской станции сведут к минимуму потребление горючего сланца.

Ведущий корреспондент Bloomberg по энергетике Жавье Блас убежден, что внезапный рост цен на электроэнергию связан с похолоданием. В свою очередь глава эстонской консалтинговой компании Balesene Андрей Белый считает, что виной тому отсутствие ветра. Так, по прогнозу финского оператора энергосистемы Fingrid, мощность ветряной генерации упадет почти вдвое — до 589 мегаватт-час.

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Стоимость электроэнергии в Европе увеличилась на фоне рекордного роста цен на газ и уголь этой осенью. Помимо Эстонии цены на электроэнергию резко подскочили в Литве, Латвии и Финляндии, также превысив отметку в 1000 евро. Директор компании Fingrid Юкка Руусунен заметил, что немалую роль в этом сыграло нежелание прибалтийских стран напрямую покупать электричество у России.

«Страны Балтии явно не хотят импортировать электроэнергию из России, и на их электростанциях были сбои, поэтому сейчас электроэнергия экспортируется из Финляндии в Прибалтику, и в регионе устанавливаются рекорды цен», — рассуждает эксперт.

При этом в России в пересчете на евровалюту за мегаватт-час граждане платят примерно 42 евро, обратил внимание политолог Марат Баширов. Однако, несмотря на такую существенную разницу, страны Прибалтики намерены полностью отказаться от российской электроэнергии к 2025 году одновременно с выходом из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва).

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«Это же энергогеноцид собственного народа. В Эстонии цена электроэнергии за мегаватт-час достигла 1000 евро. И это при наличии под боком дешевой энергии с АЭС в Белоруссии. Но покупать ее не дают», — возмутился эксперт в Telegram-канале «Политджойстик».

1 сентября 2020 года прибалтийские республики договорились окончательно прекратить покупки электроэнергии у Минска после запуска Белорусской АЭС, которая, по их мнению, представляет угрозу окружающей среде и создает нечестную конкуренцию на ресурсном рынке. С этой целью Литва, Латвия и Эстония планировали ввести систему сертификатов опознавания происхождения энергии.