Оренбуржье полнится слухами. Губернатору Паслеру прочат отставку

Источники РБК доложили, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер собрался в отставку. Поводов для этого не так много, скорее речь идет о личной инициативе управленца. В настоящий момент возможность ухода обсуждают в администрации президента, добавили инсайдеры.

«Вероятность ухода [Паслера с поста] очень высока, сказал один из собеседников. При этом оба источника РБК подчеркивают, что претензий к работе Паслера на губернаторском посту нет, инициатива об уходе — его собственная. С чем она связана, собеседники РБК комментировать отказались», — пишет бизнес-издание.

Слухи подтвердил на страницах своего Telegram-канала известный российский политолог Марат Баширов:

«Денис Паслер уходит по личным причинам с поста губернатора Оренбургской области. Это неожиданно для современного политического бомонда. Пока и причина неизвестна и куда неизвестно».

ТАСС / Сорокин Донат

Для заслуженной пенсии, мягко говоря, рановато. Паслер возглавил Оренбуржье в 2019 году, до этого несколько месяцев проработав в статусе врио губернатора. Экспертное сообщество согласно с тем, что значимых провалов за эти два года у губернатора не было, а вот для слабой команды в здании местного правительства место нашлось.

Чего стоят недавние обыски в доме главы министерства архитектуры и пространственно-градостроительного развития Оренбургской области Натальи Ибрагимовой, которую политологи окрестили «близкой к Паслеру». Силовики нагрянули к ней из-за завышенной стоимости работ Центра архитектуры Оренбуржья и самого министерства.

Также можно вспомнить ныне заседающего в Госдуме Владимира Ильиных — бывшего мэра региональной столицы. В свое время скандальный градоначальник разыскивался полицией по подозрению в финансовых махинациях во вверенной ему вотчине. Заявление об освобождении от должности мэра Ильиных написал 28 сентября этого года.

orenburg.ru / Город Оренбург Официальный портал

У самого Паслера управленческие позиции более крепкие. К тому же несколько дней назад в Оренбургскую область приезжали полпред президента РФ в Приволжском Федеральном округе (ПФО) Игорь Комаров и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Гости из федерального центра поездкой остались довольны: Чернышенко высоко оценил спортивную инфраструктуру региона, уровень цифровизации и социально-экономического развития.

На этом фоне слухи об отставке Паслера выглядят странно, однако специалисты ссылаются на искреннее нежелание губернатора дальше следить за развитием области. Мол, Москва и Екатеринбург Денису Владимировичу ближе, чем бывшая Оренбургская губерния.

Гендиректор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов серьезно рассуждать о дальнейших перспективах Дениса Паслера не готов.

«Пока это просто слухи. У Паслера все в порядке [в регионе]. Если речь действительно пойдет об отставке, то это какие-то личные обстоятельства. Здесь нужно руководствоваться официальной информацией от самого Паслера. Если это правда, то скоро это станет ясно», — уверен политолог.

ТАСС / Сергей Медведев

Вполне возможно, что оренбургский губернатор следует примеру своего брата — Владимира Паслера, который в ноябре ушел в отставку с поста первого заместителя главы администрации Североуральска (города в Свердловской области, который сейчас яро отстаивает свое название).

Впрочем, в правительстве Оренбургской области пока не слышали о готовящейся отставке. Замминистра региональной и информационной политики региона Инна Аверкова сообщила прессе, что рабочий график господина Паслера «расписан на ближайшие две недели» и лучше дождаться официального заявления самого виновника информационного шума.

Примечательно, что новости об уходе управленца с его поста появились именно 7 декабря. Оренбургская область в этот день празднует свое 87-летие, а губернатор Денис Паслер вручает госнаграды отличившимся жителям.