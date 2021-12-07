Новым министром культуры Крыма после ареста Новоселовой стал Татьяна Манежина

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового министра культуры после ареста Арины Новосельской, которую обвиняют в хищении 25 млн рублей. Теперь региональный минкульт возглавит Татьяна Манежина, передает ТАСС.

«Министром культуры будет Манежина Татьяна Анатольевна. Решение уже принято», — отметил Аксенов во время заседания республиканского совета министров.

Ранее она занимала должность первого помощника главы министерства культуры. Также Манежина временно исполняла обязанности руководителя минкульта во время задержания Новосельской.

Напомним, Сергей Аксенов подписал указ об освобождении Новосельской от должности еще в конце ноября в связи с утратой доверия. Ее вменяют получение взятки в размере 25 млн рублей от компании ООО «Меандр» за оказание покровительства при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства. Решением Басманного суда Москвы ее арестовали на два месяца. Сейчас она находится в СИЗО.