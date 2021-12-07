Причиной гибели троих Петербуржцев мог стать неубранный снег

Улицы Северной столицы оказались не готовы к внезапно наступившей снежной зиме. Есть версии, согласно которым причиной гибели нескольких местных жителей мог стать именно неубранный снег.

Одной из первых жертв стал сотрудник водоканала, обстоятельствами смерти которого уже занимаются правоохранительные органы. Мужчина погиб, попав в работавшую снегоуборочную машину на снегоплавильном пункте. Предполагается, что причиной трагедии могли стать нарушение техники безопасности и неправильная организация работы по уборке снега.

Также на этой неделе погибла женщина на проспекте Маршала Блюхера. Местная жительница пыталась спастись из горящей квартиры и выпрыгнула из окна. По предварительным и неподтвержденным данным, пожарная машина с лестницей не могла подъехать на нужное расстояние из-за неубранного снега или же стоящих во дворе машин, которые тоже могли быть оставлены на дороге из-за занесенной сугробами парковки.

Еще одна трагедия случилась сегодня, 7 декабря. На Суздальском проспекте произошло ДТП со смертельным исходом — легковой автомобиль столкнулся с трактором, в результате чего погибла сидевшая за рулем девушка. Предполагается, что она не справилась с управлением при подъеме на путепровод. Возможно, занесенные снегом дороги и в этом случае сыграли свою роковую роль, пишет Федеральное агентство новостей.

На протяжении нескольких дней Северная столица утопает в снегу. Улицы занесены сугробами, а техника не справляется с уборкой снега, из-за чего город стоит в пробках. Многие местные жители считают, что губернатор Александр Беглов не принял нужных мер для подготовки Санкт-Петербурга к предстоящему зимнему сезону.