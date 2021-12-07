Жители армянского Спитака вспомнили землетрясение 1988 года, которое разрушило город

Армянский город Спитак 33 года назад 7 декабря был разрушен до основания десятибалльным землетрясением, жители помнят этот день до сих пор.

Процветающий город превратился в руины за 30 секунд, стихия унесла жизни 25 тыс. человек, 140 тыс. стали инвалидами, более полумиллиона жителей остались без крыши над головой. Событие 1988 года оставило неизгладимый след в каждой семье Спитака.

«Толчки были очень сильные. Волнистые. На той стороне дороги были трехэтажные здания. Я видел, как одно здание поднимается, а другое опускается», — рассказывает Самвел, который потерял в той катастрофе двух дочерей.

Спитак полностью перестроили после 1988 года, архитектура города разительно отличается от всей Армении — это современный город без крупной промышленности и советских многоэтажек. Отстраивать регион помогали не только союзные государства, но и другие страны. Хотя изначально планировалось возвести город на новом месте, в итоге Спитак возродили там, где он был изначально, пишет Федеральное агентство новостей.