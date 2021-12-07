Кемеровские власти оповестили жителей о массовом изъятии земли и недвижимости

Городская администрация Кемерово приняла решение о массовом расселении аварийных квартир. Об этом сообщило издание «Сiбдепо».

Постановление о сносе непригодной для жилья недвижимости опубликовали на сайте администрации. Всего планируется снести несколько домов в Кировском, Заводском, а также Рудничном районах Кемерово.

«Изъять для муниципальных нужд города Кемерово в целях комплексного развития территории по улице Дружбы в Заводском районе города Кемерово по инициативе органа местного самоуправления путем предоставления возмещения земельные участки и расположенные на них объекты недвижимого имущества согласно приложению к настоящему постановлению», — гласит текст документа.

Также сообщается, что жильцы аварийных домов получат копии постановления в течении семи дней.

Ранее спикер Государственной думы России Вячеслав Володин призвал лидеров фракций повлиять на экс-депутатов, которые не оставили свои служебные квартиры. Председатель не назвал фамилий, но уточнил, что это члены партий «Единая Россия» и «ЛДПР».