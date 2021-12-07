Читатели Breitbart предрекли оглушительное фиаско Байдена на переговорах с Путиным

Президент России Владимир Путин «сожрет» американского лидера Джо Байдена во время переговоров 7 декабря. В этом уверены читатели консервативного американского портала Breitbart.

Новости о грядущей встрече национальных лидеров заставили американцев поднять белый флаг. По мнению англоязычных пользователей Сети, Вашингтон слаб как никогда, и Владимир Путин это понимает. Также читатели Breitbart уверены, что Байден также подходит к грядущей встрече с позиции отстающего и просящего.

«Байден уже на коленях и готов сдаться», — написал OneNationUnderFraud.

«Скажем так: российский лидер против лепечущего идиота», — поддержал его Dave H.

Кроме того, читатели Breitbart отметили, как сильно изменился расклад сил в мире по окончании холодной войны. Теперь Россия стала отстаивать на мировой арене традиционные национальные и христианские ценности, а США погрязли в деструктивной левой идеологии.

«Удивительно, как поменялись позиции с 1980-х. Русские теперь христианские националисты. А США — империя глобалистов/коммунистов под властью дряхлых педофилов», — написал Pilot_John_Blackthorne.

«Это не наша проблема, и пусть этот старый дурень не втравливает нас в войну с Россией», — заключил Arthur Sido.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена начнутся вечером 7 декабря. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, российский лидер открыт к диалогу и готов дать подробные разъяснения на все опасения американского коллеги в том случае, если диалог будет взаимоуважительным. По сообщениям телеканала «360», президенты РФ и США будут исходить из национальных интересов своих стран.