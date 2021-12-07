Песков: большого прорыва после переговоров Путина и Байдена не ожидается

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена — это рабочая встреча, от которой не стоит ожидать значительных прорывов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В ходе беседы с журналистами пресс-секретарь главы государства отметил, что видеоконференция с Вашингтоном будет носить характер рабочей встречи, напрямую связанной со сложным периодом в отношениях Кремля и Белого дома. Однако сам факт такой беседы свидетельствует, что Путин и Байден намерены вывести диалог из тупика, заверил Песков.

«Не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор, который осуществляется в очень сложный период», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Переговоры президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена пройдут 7 декабря. Как сообщает телеканал «360», главы государств намерены исходить из национальных интересов РФ и США в ходе переговоров.