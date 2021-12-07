Конфликт в чате закончился визитом силовиков к 17-летней девушке в Петербурге

Юная жительница Петербурга познакомилась с мужчиной в профильном Telegram-чате. Общение принесло ей проблемы, она стала жертвой ложного доноса.

Накануне в дежурную часть регионального УФСБ поступила информация от анонима. Он заявил, что в одной из квартир женщина насильно удерживает детей. Кроме того, у нее дома якобы хранится взрывчатка.

Злоумышленник указал и номер телефона женщины. Проверка показала, что им пользуется 17-летняя девушка. Она рассказала, что в чате знакомств поссорилась с мужчиной, которого потом заблокировала. На почве мести он мог донести на нее в спецслужбу, сообщило издание «Питерские заметки».