Задержание экс-главы Калининского района указало на изъяны кадровой политики в Смольном

Бывший глава Калининского района Санкт-Петербурга Иван Громов задержан и проходит по делу в качестве подозреваемого в преступлении по 159 статье УК РФ. На соответствующую должность его назначили всего три недели назад, а после уволили якобы по собственному желанию. В связи с этим возникают вопросы к отбору кадров в администрацию Северной столицы.

Руководство города во главе с Александром Бегловым перед утверждением на пост могло знать о проступках Громова, которые он совершал, возглавляя Петроградский район до ноября этого года. Однако администрация Петербурга все равно приняла решение утвердить его в должности. В случае неосведомленности властей Северной столицы о «прегрешениях» экс-чиновника сложившаяся ситуация также указывает на изъяны в кадровой политике команды губернатора Беглова.

По словам собеседника «Невских новостей», политолога Александра Конфисахора, кризис управления в городе длится уже давно.

«И мы видим по чиновникам: в лучшем случае они меняют одно место на другое. Новых лиц практически нет», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что критика из-за плохой уборки снега может стать поводом для увольнения абсолютного любого чиновника. По словам Конфисахора, это уже некий штамп, «чтобы можно было объяснить людям, за что сняли». В таком случае администрации не приходится искать другие оправдания, ведь «это материально ощутимо», заключил специалист.