Песков считает недостоверной информацию западных СМИ о новых антироссийских санкциях США

Кремль не наблюдает косвенных подтверждений о введении новых антироссийских санкций США, о которых сообщали западные СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля считает, что не следует реагировать на подобную информацию. По его словам, сейчас в Сети нередко публикуют данные, которые не соответствуют действительности. Песков добавил, что от Белого дома не было подтверждения о возможных новых ограничительных мерах.

«А что касается увлечения санкциями, то мы знаем пристрастие американской стороны к "санкционным упражнениям". В этом плане предсказуемость американской стороны оставляет желать лучшего», — отметил он.

Ранее в иностранных СМИ сообщили, что США вместе с Евросоюзом рассматривают возможность введения новых санкций против России. Кроме того, стороны обсуждают отключение РФ от системы Swift.