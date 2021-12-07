«Он уснет». Американцы прочат Байдену провал на переговорах с Путиным

Сенатор США, республиканец Деб Фишер призвал президента Джозефа Байдена «проявить решимость» на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным и дать понять, что Соединенные Штаты не станут сидеть сложа руки в случае обострения конфликта на Украине, сообщает канал Fox News.

По мнению американского политика, хозяин Белого дома должен пригрозить президенту РФ поставкой оружия в Киев или размещением войск НАТО у западных границ бывшей советской республики.

Читатели Fox News в большинстве своем возмутились позицией Фишера. А некоторые не смогли удержаться от того, чтобы иронично напомнить о казусах 78-летнего демократа. Самой ходовой стала шутка про «сонного Джо». Именно так американцы называют своего лидера из-за того, что тот периодически засыпает на официальных мероприятиях.

Байден уснул на встрече с премьер - министром Израиля! pic.twitter.com/L1j16MJKG7 — Victor in KRASNODAR™ ???????? (@KrasnodarIn) August 30, 2021

Напомним, в августе во время диалога с премьером Израиля Нафтали Беннетом Байден, сидя перед десятками видеокамер, сложил руки в замок, опустил голову и закрыл глаза. Спустя два месяца президент вновь оправдал свое прозвище, задремав уже на саммите ООН по климату.

К слову, видеоконференция президентов США и России состоится в 18:00 по московскому времени, когда в Вашингтоне будет уже глубокая ночь.

«Байден скорее всего уснет», — констатировал пользователь Frank Palumbo.

Biden will fall asleep most likely — Frank Palumbo (@OkinawaGoBlue) December 7, 2021

Напутствия национальному лидеру дали и читатели издания Breitbart. Так, один из пользователей попросил Байдена не дарить Путину Аляску. Эта шутка ходила в американском обществе еще в преддверии первой встречи. Про которую комментаторы, кстати, тоже не забыли.

«В первый раз Байден подарил ему "Северный поток — 2". Путин ушел довольный. И вот теперь он снова за свое. Чего он потребует от Байдена на этот раз?» — написал один из читателей.

Судя по комментариями, аудитория Breitbart тоже не ожидает от президента США большой решимости, к которой настоятельно призывает сенатор Фишер.

«Скажем так: российский лидер против лепечущего идиота», «Путин сожрет Байдена живьем и ухмыльнется», «Это будет испытание, сможет ли Путин сохранять невозмутимость. На его месте я бы катался по полу со смеху от этого клоуна», — поделились мнением американцы.

Байден, к слову, регулярно дает поводы для насмешек в свой адрес. Помимо наглядной демонстрации проблем со сном он то и дело путается в словах, проводит пресс-конференции со шпаргалками, спотыкается и теряется в пространстве. Благодаря этому американский президент обзавелся множеством прозвищ.

«Сонный Джо» также известен как Джо «Деменцио», «хромая утка» Джо и, неожиданно, «Брэндон». Последнее прозвище, к слову, появилось не так давно. Его придумали сторонники 45-го президента Дональда Трампа и теперь заменяют им нецензурные ругательства в адрес главы Белого дома, печатая на баннерах, масках и одежде.