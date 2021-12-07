Наезжать или отползти. Лидеры ЕС подготовили Байдена к переговорам с Путиным

Накануне переговоров с президентом России Владимиром Путиным глава Белого дома Джозеф Байден получил напутствие от лидеров четырех европейских стран — Великобритании, Италии, Франции и Германии. В телефонном разговоре стороны обсудили напряженную ситуацию на Украине и «выразили обеспокоенность» ужесточившейся риторикой Москвы в адрес Киева.

По сообщению канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона, участники диалога заявили о необходимости создания «единого фронта перед лицом российской угрозы». В свою очередь Лондон пообещал и дальше использовать все имеющиеся у него экономические и дипломатические инструменты.

«Лидеры призвали Россию снизить эскалацию отношений и подтвердили свою непреклонную поддержку территориальной целостности Украины», — цитируют РИА Новости текст совместного заявления.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Кроме того, как сообщила французская сторона, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, врио канцлера ФРГ Ангела Меркель и Борис Джонсон выступили за возобновление переговоров в нормандском формате. Они также подчеркнули, что намерены действовать «для поддержания мира и безопасности в Европе».

«России необходимо возобновить участие в переговорах с Украиной в рамках нормандского формата под эгидой Франции и Германии», — говорится в коммюнике Елисейского дворца.

Политолог Марат Баширов с иронией отнесся к телефонному разговору лидеров пяти стран, который, по его словам, фактически свелся к одному вопросу: «Надо ли наезжать на Россию или стоит отползти?»

«Результаты опроса: Макрон — отползти, у меня выборы на носу; Меркель — отползти, нам газ нужен; Драги — отползти, и не тревожьте до середины января, у нас Новый год; Джонсон — наезжать, но так, чтобы нам ничего за это не было», — написал он в Telegram-канале «Политджойстик».

Global Look Press / Pool via CNP/MediaPunch via www

Руководитель информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин выразил мнение, что таким образом Байден продемонстрировал более внимательное отношение к своим европейским союзникам, каким не мог похвастаться его предшественник Дональд Трамп. Теперь при принятии каких-либо внешнеполитических решений лидеры ЕС и США стремятся выступать с единой позицией.

Однако высшее руководство европейских стран крайне серьезно восприняло слухи о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину, обратил внимание собеседник «Политики Сегодня». Несмотря на многочисленные опровержения со стороны Москвы, на Западе действительно начали верить в реалистичность такого сценария.

«Это не просто досужие разговоры в СМИ, а обсуждения на самом высоком уровне. Недавно был саммит НАТО, потом ОБСЕ, теперь перезвоны Байдена с лидерами ЕС. Там к этому относятся серьезно и считают угрозу не эфемерной, а реальной. Поэтому они уже говорят о том, что заготовили жесткие санкции против России, если это состоится», — напомнил Топорнин.

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Масла в огонь подливает и сам президент Украины Владимир Зеленский. К примеру, в конце ноября слуга народа попросил Путина публично пообещать, что Россия не готовит полномасштабного наступления на Киев. По его словам, такой сигнал был бы сейчас важным.

«Украина нагнетает обстановку, поскольку у нее есть заинтересованность. Там давно приняли концепцию, согласно которой Россия признается врагом, поэтому Киев борется с этим "врагом" всеми доступными средствами, даже провокационными», — рассуждает Топорнин.

Тем не менее, продолжил дипломат, на грядущих переговорах Путин попытается убедить Байдена в том, что Россия не планирует ни на кого нападать. Все остальные темы — стратегическая стабильность, ситуация в Афганистане, Иране и даже «Северный поток — 2» — будут вторичными, не сомневается Топорнин.

«Все будет крутиться вокруг Украины. Президент Путин обозначил красные линии России. Главное, чтобы инфраструктура НАТО не размещалась вблизи российских границ. Не реализуются Минские соглашения, а мы хотим, чтобы происходило движение в этом направлении. Украина требует усиленного внимания», — резюмировал собеседник издания.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

В ходе беседы с Байденом лидеры четырех стран также договорились повторно выступить с совместным заявлением уже после разговора американского президента с Путиным. Видеоконференция Путина и Байдена пройдет в закрытом режиме 7 декабря в 18:00 по московскому времени. Заявлений российского лидера по итогам встречи не планируется.

В преддверии переговоров Зеленский согласовал позиции с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны договорились и дальше действовать совместно и скоординированно. Также украинский лидер поблагодарил США за постоянную поддержку территориальной целостности страны, написав в Twitter: «Ничего об Украине без Украины».

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков объяснил, зачем западные страны обвиняют Россию в якобы создании напряженной ситуации на границе с Украиной.