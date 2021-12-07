Политолог Сатановский усомнился в целесообразности переговоров Путина и Байдена из-за санкций США

США так нагнетают обстановку перед переговорами президента России Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, что лучше Москве этот разговор вообще отменить, считает политолог Евгений Сатановский.

По словам эксперта, иностранные журналисты за последние сутки опубликовали большое количество новостей об «адских» санкциях, которые Соединенные Штаты и Евросоюз собираются внедрить против российского государства. Не исключено, что западные страны просто нагнетают «истерику» вокруг Украины.

«Проще эти переговоры вообще к чертовой матери отменить. И такие санкции они применят, и этакие, и "адские", и от SWIFT Россию отключат, и ТЭК российский обнулят, и всех-всех-всех, кто с Путиным знаком, разорят и зачморят… Интересно, при такой постановке вопроса, зачем эти переговоры вообще вести?» — посетовал политолог в Telegram-канале.

Евгений Сатановский подчеркнул, что предстоящий саммит необходим в первую очередь самим США. Среди очевидных интересов Белого дома могут быть гарантии безопасности в киберпространстве. В то же время Запад продолжает бояться как Россию, так и лично Владимира Путина, заключил политолог.

Бывший президент США Дональд Трамп ранее назвал переговоры Путина и Байдена «неравным матчем» для Вашингтона, передает RT.