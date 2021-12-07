Фонд «Детский хоспис» признали лучшей НКО Петербурга

Благотворительный фонд «Детский хоспис» Павла Ткаченко признали лучшей некоммерческой организацией (НКО) Петербурга в 2021 году, говорится в пресс-релизе Медиагруппы «Патриот».

Церемония награждения состоялась 5 декабря в отеле «Астория». Проект «Признание года» реализуется при поддержке комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Петербурга. В задачи конкурса входит поощрение и продвижение деятельности перспективных НКО.

На мероприятии побывали депутат Госдумы Виталий Милонов, депутаты ЗакСа Петербурга Константин Чебыкин и Алексей Цивилев, глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

«Наша задача как СМИ — помочь НКО донести информацию о них до максимального количества аудитории, что в дальнейшем повлечет за собой возможность расширения круга влияния данных организаций», — заметил Столярчук.

Победителями проекта в разных номинациях стали 16 организаций. Руководителем года названа директор окружного отделения Благотворительного Фонда «Русь» по СЗФО Диана Кропотина.

За креативный подход в работе наградили петербургское отделение всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия» в лице Людмилы Самуйловой. В номинации «Культура в массы» победил театр «ТриЧетыре».