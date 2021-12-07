Леонардо Ди Каприо может стать участником Всемирного саммита по вечной мерзлоте в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев пригласил голливудского актера Леонардо Ди Каприо стать участником Всемирного саммита по вечной мерзлоте, который состоится в республике в 2023 году.

Айсен Николаев назвал Леонардо Ди Каприо неравнодушным человеком к проблемам сохранения на Земле биологического разнообразия. Глава Якутии знает, что актер занимается экологической темой, поэтому пригласил его в свой регион на предстоящий саммит.

«У нас в 2023 году в рамках председательства России в Арктическом совете будет большой Всемирный саммит по вечной мерзлоте. Я приглашаю Ди Каприо приехать, поговорить, выступить — и, может быть, он поделится с нами опытом, в том числе, в сфере борьбы за сохранение вечной мерзлоты», — заявил Николаев в разговоре с РИА Новости.

Экоактивистка Роза Дьячковская еще летом заявила, что добилась от звезды фильма «Выживший» реакции на просьбу о помощи Якутии в борьбе с лесными пожарами. Однако Николаев в беседе с журналистами подчеркнул, что никаких предложений от Ди Каприо или его команды власти республики не получали.

В ближайшем будущем поклонники Ди Каприо увидят кумира в новой комедии. Голливудский актер сыграл главную роль в фильме Netflix «Не смотрите наверх».